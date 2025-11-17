Preço do petróleo recua levemente, afetado por atualidade geopolítica

Os preços do petróleo fecharam em leve queda, nesta segunda-feira (17), em meio a notícias no âmbito geopolítico e aos temores de um excesso de oferta no mercado. O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em janeiro recuou 0,30%, situando-se a 64,20 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em dezembro, também recuou 0,30%, a 59,91 dólares. "O mercado está condicionado pela atualidade" geopolítica e "a volatilidade realmente aumentou", explicou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group. Na madrugada de quinta para sexta-feira, ataques com drones ucranianos visaram Novorossiysk, cidade portuária às margens do mar Negro, cuja refinaria foi danificada. As preocupações sobre possíveis perturbações na oferta fizeram subir os preços do petróleo na sexta-feira.