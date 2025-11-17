PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
PRINCIPAIS NOTÍCIAS
=== CHILE ELEIÇÕES ===
SANTIAGO:
Jara e Kast vão disputar 2º turno presidencial no Chile
A candidata de esquerda Jeannette Jara e o político de ultradireita José Antonio Kast disputarão em dezembro o segundo turno para definir o próximo presidente do Chile, após as eleições de domingo (16), com uma campanha dominada pelo medo e a insegurança, associadas por parte do eleitorado à imigração irregular.
(Chile eleições política, 760 palavras, já transmitida)
FOTOS, VIDEO
=== EUA EPSTEIN ===
WASHINGTON:
Trump muda de opinião e a apoia publicação dos arquivos do caso Epstein
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo (16) que apoia uma votação na Câmara dos Representantes para a divulgação de mais arquivos relacionados ao falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, apesar de sua oposição anterior à medida.
(EUA política crime, 580 palavras, já transmitida)
=== EQUADOR REFERENDOS ===
QUITO:
Noboa sofre derrota com rejeição de bases militares estrangeiras e nova Constituição no Equador
O presidente equatoriano Daniel Noboa sofreu um duro revés eleitoral no domingo (16): a maioria dos eleitores rejeitou seu referendo para instalar bases militares estrangeiras e redigir uma nova Constituição.
(Equador Constituição crime referendo narcotráfico, 790 palavras, já transmitida)
FOTOS, VIDEO
=== NOTÍCIAS POR REGIÃO ===
-- AMÉRICAS
PALM BEACH:
Trump sugere que poderia ter 'algumas discussões' com Maduro
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou no domingo (16) a possibilidade de um diálogo com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em um momento de grande mobilização militar no Caribe e no Pacífico, que aumentou as tensões com Caracas.
(EUA Venezuela diplomacia, 540 palavras, já transmitida)
-- EUROPA
LONDRES:
Governo britânico endurece sua política de asilo e imigração
O governo trabalhista britânico apresenta nesta segunda-feira (17) uma reforma para endurecer sua política de asilo e imigração e conter a chegada de pessoas em pequenas embarcações vindas das costas francesas, enquanto a extrema direita lidera as pesquisas.
(GB Angola RDCongo diplomacia governo política migração, 480 palavras, já transmitida)
-- ÁSIA
TÓQUIO:
Tensão com a China derruba a Bolsa de Tóquio
As ações das empresas japonesas de turismo e comércio registraram queda expressiva nesta segunda-feira (17) na Bolsa de Tóquio, depois que a China recomendou que seus cidadãos não visitem o Japão, em um momento de tensão motivado pela questão de Taiwan.
(Japão diplomacia China Taiwan política turismo, 670 palavras, já transmitida)
-- ÁFRICA
BAMAKO:
O que se sabe sobre a situação do Mali após dois meses de bloqueio jihadista
Desde setembro, o Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (JNIM), um movimento jihadista afiliado à Al Qaeda, impõe um bloqueio no Mali com o objetivo de estrangular a economia deste país sem saída para o mar e dependente de importações.
(Mali jihadistas conflito transporte economia)
=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===
LOS ANGELES:
Tom Cruise recebe Oscar honorário por sua carreira
O ator americano Tom Cruise foi ovacionado por grandes nomes de Hollywood, que se reuniram na noite de domingo (16) para premiá-lo com um Oscar honorário, a primeira estatueta dourada de sua carreira.
(EUA Oscar cinema, 650 palavras, já transmitida)
FOTOS, VIDEO
=== ESPORTES ===
-- FUTEBOL
Acompanhamento das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026
