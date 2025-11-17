Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

PRINCIPAIS NOTÍCIAS 

CHILE ELEIÇÕES: Jara e Kast vão disputar 2º turno presidencial no Chile

EUA EPSTEIN: Trump muda de opinião e a apoia publicação dos arquivos do caso Epstein

EQUADOR REFERENDOS: Noboa sofre derrota com rejeição de bases militares estrangeiras e nova Constituição no Equador

=== CHILE ELEIÇÕES === 

SANTIAGO:

Jara e Kast vão disputar 2º turno presidencial no Chile

A candidata de esquerda Jeannette Jara e o político de ultradireita José Antonio Kast disputarão em dezembro o segundo turno para definir o próximo presidente do Chile, após as eleições de domingo (16), com uma campanha dominada pelo medo e a insegurança, associadas por parte do eleitorado à imigração irregular.

(Chile eleições política, 760 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== EUA EPSTEIN === 

WASHINGTON:

Trump muda de opinião e a apoia publicação dos arquivos do caso Epstein

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo (16) que apoia uma votação na Câmara dos Representantes para a divulgação de mais arquivos relacionados ao falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, apesar de sua oposição anterior à medida.

(EUA política crime, 580 palavras, já transmitida)

=== EQUADOR REFERENDOS ===

QUITO:

Noboa sofre derrota com rejeição de bases militares estrangeiras e nova Constituição no Equador

O presidente equatoriano Daniel Noboa sofreu um duro revés eleitoral no domingo (16): a maioria dos eleitores rejeitou seu referendo para instalar bases militares estrangeiras e redigir uma nova Constituição.

(Equador Constituição crime referendo narcotráfico, 790 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PALM BEACH:

Trump sugere que poderia ter 'algumas discussões' com Maduro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou no domingo (16) a possibilidade de um diálogo com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em um momento de grande mobilização militar no Caribe e no Pacífico, que aumentou as tensões com Caracas. 

(EUA Venezuela diplomacia, 540 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Governo britânico endurece sua política de asilo e imigração

O governo trabalhista britânico apresenta nesta segunda-feira (17) uma reforma para endurecer sua política de asilo e imigração e conter a chegada de pessoas em pequenas embarcações vindas das costas francesas, enquanto a extrema direita lidera as pesquisas. 

(GB Angola RDCongo diplomacia governo política migração, 480 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Tensão com a China derruba a Bolsa de Tóquio

As ações das empresas japonesas de turismo e comércio registraram queda expressiva nesta segunda-feira (17) na Bolsa de Tóquio, depois que a China recomendou que seus cidadãos não visitem o Japão, em um momento de tensão motivado pela questão de Taiwan.

(Japão diplomacia China Taiwan política turismo, 670 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

BAMAKO:

O que se sabe sobre a situação do Mali após dois meses de bloqueio jihadista

Desde setembro, o Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (JNIM), um movimento jihadista afiliado à Al Qaeda, impõe um bloqueio no Mali com o objetivo de estrangular a economia deste país sem saída para o mar e dependente de importações. 

(Mali jihadistas conflito transporte economia)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

Tom Cruise recebe Oscar honorário por sua carreira

O ator americano Tom Cruise foi ovacionado por grandes nomes de Hollywood, que se reuniram na noite de domingo (16) para premiá-lo com um Oscar honorário, a primeira estatueta dourada de sua carreira.

(EUA Oscar cinema, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026

