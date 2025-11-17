EQUADOR REFERENDOS: Noboa sofre derrota com rejeição de bases militares estrangeiras e nova Constituição no Equador

A candidata de esquerda Jeannette Jara e o político de ultradireita José Antonio Kast disputarão em dezembro o segundo turno para definir o próximo presidente do Chile, após as eleições de domingo (16), com uma campanha dominada pelo medo e a insegurança, associadas por parte do eleitorado à imigração irregular.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo (16) que apoia uma votação na Câmara dos Representantes para a divulgação de mais arquivos relacionados ao falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, apesar de sua oposição anterior à medida.

=== EQUADOR REFERENDOS ===

QUITO:

O presidente equatoriano Daniel Noboa sofreu um duro revés eleitoral no domingo (16): a maioria dos eleitores rejeitou seu referendo para instalar bases militares estrangeiras e redigir uma nova Constituição.

Equador Constituição crime referendo narcotráfico

=== NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PALM BEACH:

Trump sugere que poderia ter 'algumas discussões' com Maduro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou no domingo (16) a possibilidade de um diálogo com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em um momento de grande mobilização militar no Caribe e no Pacífico, que aumentou as tensões com Caracas.

EUA Venezuela diplomacia

-- EUROPA

LONDRES:

Governo britânico endurece sua política de asilo e imigração

O governo trabalhista britânico apresenta nesta segunda-feira (17) uma reforma para endurecer sua política de asilo e imigração e conter a chegada de pessoas em pequenas embarcações vindas das costas francesas, enquanto a extrema direita lidera as pesquisas.

GB Angola RDCongo diplomacia governo política migração

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Tensão com a China derruba a Bolsa de Tóquio

As ações das empresas japonesas de turismo e comércio registraram queda expressiva nesta segunda-feira (17) na Bolsa de Tóquio, depois que a China recomendou que seus cidadãos não visitem o Japão, em um momento de tensão motivado pela questão de Taiwan.

Japão diplomacia China Taiwan política turismo

-- ÁFRICA

BAMAKO:

O que se sabe sobre a situação do Mali após dois meses de bloqueio jihadista

Desde setembro, o Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (JNIM), um movimento jihadista afiliado à Al Qaeda, impõe um bloqueio no Mali com o objetivo de estrangular a economia deste país sem saída para o mar e dependente de importações.

Mali jihadistas conflito transporte economia

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

Tom Cruise recebe Oscar honorário por sua carreira

O ator americano Tom Cruise foi ovacionado por grandes nomes de Hollywood, que se reuniram na noite de domingo (16) para premiá-lo com um Oscar honorário, a primeira estatueta dourada de sua carreira.

EUA Oscar cinema

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026

