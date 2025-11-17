Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Partidos políticos dinamarqueses sofrem ciberataque antes de eleições

Autor AFP
Tipo Notícia

Os sites de vários partidos políticos dinamarqueses foram alvo, nesta segunda-feira (17), de um ciberataque reivindicado por hackers pró-russos às vésperas das eleições locais e regionais.

As páginas do Partido Popular Conservador e da Aliança Vermelha e Verde ficaram brevemente fora do ar na manhã desta segunda-feira, observou um jornalista da AFP.

O Copenhagen Post, um jornal digital que cobre a atualidade dinamarquesa em inglês, também foi afetado.

"Prezados leitores, nosso site está atualmente fora do ar e exibe uma mensagem de erro '502 - Bad Gateway'", escreveu no Instagram.

"O Serviço de Inteligência de Defesa dinamarquês nos informou que a causa provável é um ataque DDoS (negação de serviço distribuído), e que nossa cobertura das eleições locais de 18 de novembro nos tornou um alvo", acrescentou.

Os ataques DDoS bloqueiam o acesso a um site sobrecarregando seus servidores com tráfego.

O grupo de hackers pró-russo NoName057(16) afirmou nas redes sociais que estava atacando os sites de vários partidos políticos dinamarqueses e da emissora pública DR.

"Não foi registrado nenhum incidente que tenha afetado a capacidade da DR de funcionar normalmente", declarou, no entanto, este meio de comunicação.

Na semana passada, o mesmo grupo reivindicou a autoria de ciberataques contra vários municípios dinamarqueses, sites governamentais e uma empresa de defesa.

Em uma análise de riscos anterior às eleições locais, o serviço de inteligência dinamarquês afirmou, no início de novembro, que havia uma alta probabilidade de ocorrerem ciberataques.

Por sua vez, o serviço de inteligência militar informou à AFP que a Agência de Proteção Civil do país estava monitorando de perto a situação.

rússia

