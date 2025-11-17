Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ONU deve votar plano dos EUA para próximos passos em Gaza, mas posição da Rússia é incerto

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Conselho de Segurança da ONU deve votar ainda nesta segunda-feira, 17, um plano dos EUA para Gaza que proporcionaria apoio internacional para uma força de estabilização e vislumbra um possível caminho futuro para um estado palestino independente. Mas uma grande questão permanece: a Rússia vetará?

Após quase duas semanas de negociações sobre a resolução dos EUA, a Rússia circulou uma proposta rival na noite de quinta-feira que eliminaria a referência a uma autoridade transitória destinada a ser liderada por Donald Trump.

A votação é um próximo passo crucial para o frágil cessar-fogo e os esforços para delinear o futuro de Gaza após dois anos de guerra entre Israel e Hamas. Países árabes e muçulmanos que expressaram interesse em fornecer tropas para uma força internacional de estabilização sinalizaram que a autorização do Conselho de Segurança é essencial para sua participação.

Vários diplomatas do conselho disseram que estão esperançosos de que a Rússia e a China se abstenham devido aos seus laços com oito países de maioria muçulmana que instaram a "rápida adoção" da resolução dos EUA. Mas o voto de Moscou especialmente permanece desconhecido, de acordo com os diplomatas.

A Rússia é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança com poder de veto, junto com China, França, Reino Unido e EUA. (*Fonte:Associated Press)

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

