ONU deve votar plano dos EUA para próximos passos em Gaza, mas posição da Rússia é incerto

Após quase duas semanas de negociações sobre a resolução dos EUA, a Rússia circulou uma proposta rival na noite de quinta-feira que eliminaria a referência a uma autoridade transitória destinada a ser liderada por Donald Trump.

O Conselho de Segurança da ONU deve votar ainda nesta segunda-feira, 17, um plano dos EUA para Gaza que proporcionaria apoio internacional para uma força de estabilização e vislumbra um possível caminho futuro para um estado palestino independente. Mas uma grande questão permanece: a Rússia vetará?

A votação é um próximo passo crucial para o frágil cessar-fogo e os esforços para delinear o futuro de Gaza após dois anos de guerra entre Israel e Hamas. Países árabes e muçulmanos que expressaram interesse em fornecer tropas para uma força internacional de estabilização sinalizaram que a autorização do Conselho de Segurança é essencial para sua participação.

Vários diplomatas do conselho disseram que estão esperançosos de que a Rússia e a China se abstenham devido aos seus laços com oito países de maioria muçulmana que instaram a "rápida adoção" da resolução dos EUA. Mas o voto de Moscou especialmente permanece desconhecido, de acordo com os diplomatas.

A Rússia é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança com poder de veto, junto com China, França, Reino Unido e EUA. (*Fonte:Associated Press)

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.