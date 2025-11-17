Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ONU aprova plano dos EUA que autoriza força internacional de estabilização em Gaza

Agência Estado
Autor
Agência Estado
Tipo Notícia

O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta segunda-feira, 17, um plano dos EUA para Gaza que autoriza uma força internacional de estabilização para fornecer segurança no território devastado e vislumbra um possível caminho futuro para um estado palestino independente.

A Rússia, que havia circulado uma resolução rival, absteve-se junto com a China na votação de 13-0.

A resolução endossa o plano de cessar-fogo de 20 pontos do presidente os EUA, Donald Trump, que prevê um Conselho de Paz a ser estabelecido como uma autoridade transitória que Trump lideraria. Também autoriza a força de estabilização e lhe dá um amplo mandato, incluindo supervisionar as fronteiras, fornecer segurança e desmilitarizar o território.

O embaixador dos EUA, Mike Waltz, chamou a resolução de "histórica e construtiva", dizendo que ela inicia um novo curso no Oriente Médio. "A resolução de hoje representa outro passo significativo em direção a uma Gaza estável que poderá prosperar e a um ambiente que permitirá que Israel viva em segurança", afirmou ele, enfatizando que a resolução "é apenas o começo".

(* Fonte: Associated Press).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

