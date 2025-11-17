OMS pede que países regulem novos produtos à base de nicotina

Os novos produtos à base de nicotina destinados aos jovens, como os cigarros eletrônicos descartáveis, representam um risco para a luta contra a dependência desta substância e do tabaco, ressaltou a OMS, nesta segunda-feira (17), e pediu a todos os países para legislarem sobre o tema. "As escolas são a nova frente da batalha contra o tabaco e a nicotina, onde as empresas recrutam ativamente uma geração de dependentes", assinalou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, no início da 11ª conferência da Convenção-Quadro da OMS para o Controle do Tabaco (CQCT).

Nos últimos 20 anos, o consumo de tabaco entre os jovens "diminuiu em um terço em nível mundial, o que levou os fabricantes de tabaco a desenvolverem novos produtos para atrair novos clientes", explicou Tedros. Segundo a OMS, os fabricantes apresentam os cigarros eletrônicos como menos nocivos que os cigarros tradicionais, mas na verdade se dirigem agressivamente aos jovens e os tornam dependentes. Ao menos 15 milhões de menores entre 13 e 15 anos em todo o mundo os consomem atualmente, de acordo com a organização. Tedros informou que "não há provas" dos benefícios destes produtos para a saúde pública. Caso contrário, segundo ele, "acumulam-se provas de sua nocividade".