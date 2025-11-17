O que se sabe sobre a situação do Mali após dois meses de bloqueio jihadista

Desde setembro, o Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (JNIM), um movimento jihadista afiliado à Al Qaeda, impõe um bloqueio no Mali com o objetivo de estrangular a economia deste país sem saída para o mar e dependente de importações. Isto é o que se sabe sobre a situação.

- Controle ampliado do JNIM Segundo a ONU, o JNIM, formado em 2017 da fusão de várias facções jihadistas, é o grupo mais influente e a "ameaça mais importante no Sahel", uma região que marca a fronteira entre o deserto do Saara e o sul do continente africano. Com cerca de 2.100 mortos desde o início de 2025, o balanço dos ataques relacionados ao JNIM até 7 de novembro já alcançou um recorde anual, segundo análise realizada pela AFP a partir dos dados da ONG Acled. O grupo, que inicialmente se desenvolveu no norte do Mali, estendeu sua influência nos últimos meses a grande parte do país, sobretudo em direção ao sul e ao oeste.

O JNIM ataca comboios de combustível nas principais estradas que levam ao Senegal e à Costa do Marfim, de onde provém a maioria dos produtos importados pelo Mali. - Situação em Bamako Durante semanas, a falta de combustível paralisou o transporte, fechou escolas e afetou a eletricidade no país.

Em um vídeo publicado em outubro, os jihadistas anunciaram que "todas as estradas ao redor de Bamako", a capital, são consideradas "zonas de guerra" e impuseram a separação entre homens e mulheres nos transportes. No entanto, vários comboios de combustível escoltados pelo exército foram transportados para a capital e algumas localidades do país. A situação melhorou em Bamako, e embora as filas nos postos de gasolina ainda persistam, as escolas e universidades reabriram após duas semanas de fechamento ordenado pelas autoridades.

Ainda assim, o transporte público continua impactado e o acesso à eletricidade se degradou consideravelmente desde o início do bloqueio. Atualmente, "amplas áreas estão fora do controle efetivo do Estado", que "concentra suas forças ao redor de Bamako para assegurar o regime", destacou à AFP Bakary Sambe, do grupo de estudos Timbuktu Institute, com sede em Dacar, Senegal. - Cenário no restante do país