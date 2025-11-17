Nigéria diz estar dialogando com EUA sobre segurança após ameaças de Trump

"O que estamos discutindo é como podemos colaborar para enfrentar os desafios de segurança que afetam todo o planeta", afirmou o chanceler Yusuf Tuggar em uma entrevista na capital, Abuja.

A Nigéria mantém conversas com os Estados Unidos após as ameaças do presidente Donald Trump de intervir militarmente devido ao assassinato de cristãos por jihadistas no país, declarou nesta segunda-feira (17) o ministro das Relações Exteriores nigeriano à AFP.

No início de novembro, Trump disse que havia solicitado ao Pentágono que elaborasse um possível plano de ataque no país mais populoso da África porque islamistas radicais estão "matando cristãos e os matando em grande número".

Questionado sobre se acreditava que Washington enviaria o Exército para atacar, Tuggar respondeu: "Não, não acredito (...) Porque continuamos conversando e, como disse, a discussão avançou".

O líder americano afirmou que o cristianismo enfrenta "uma ameaça existencial" no país africano e advertiu que, se a Nigéria não puser fim aos assassinatos, os Estados Unidos atacariam e seria "rápido, cruel e doce".

A Nigéria, com 230 milhões de habitantes, está dividida aproximadamente em partes iguais entre um Sul predominantemente cristão e um Norte de maioria muçulmana.