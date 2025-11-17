Ministro israelense pede prisão de Abbas se ONU votar a favor de Estado palestino

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, pediu nesta segunda-feira (17) a prisão do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, se o Conselho de Segurança da ONU se pronunciar a favor de um Estado palestino.

Membro do partido de extrema direita Poder Judaico, Gvir falou antes de o Conselho de Segurança da ONU se pronunciar, hoje, sobre um projeto de resolução proposto pelos Estados Unidos que reforça o plano de paz do presidente americano, Donald Trump, para a Faixa de Gaza.