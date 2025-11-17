Kast diz que 'recuperar' o Chile implica 'sacrifícios'

O candidato presidencial de extrema direita, José Antonio Kast, iniciou nesta segunda-feira (17) sua campanha para o segundo turno e afirmou que "recuperar o Chile" da delinquência, do "terrorismo" e da crise econômica "vai implicar muitos sacrifícios". Kast enfrentará em 14 de dezembro a esquerdista Jeannette Jara, representante de uma coalizão de nove partidos de centro-esquerda, entre eles o Partido Comunista — ao qual ela é filiada —, após o primeiro turno realizado no domingo.

Jara venceu Kast com uma vantagem de 2,9 pontos percentuais, mas as pesquisas antecipam que o advogado ultraconservador se imporia no segundo turno. "Nós não queremos enganar ninguém, queremos recuperar o Chile, mas isso vai implicar muitos sacrifícios", disse Kast nesta segunda-feira na cidade de Temuco, 800 km ao sul de Santiago, em sua primeira atividade de campanha rumo ao segundo turno. "Será difícil que o Chile volte a crescer, que volte a haver emprego, que tenhamos nossas fronteiras seguras, que combatamos com toda a força e justiça o terrorismo", destacou. A região da Araucanía, cuja capital é Temuco, está militarizada devido à violência de quadrilhas dedicadas ao roubo de madeira e de alguns grupos indígenas mapuches, a maior etnia chilena, que reivindicam direitos sobre terras hoje em mãos privadas.

"Iniciamos a segunda etapa aqui, na região da Araucanía, para agradecer a todas essas pessoas que, apesar das dificuldades, do medo, da angústia, se empenharam para recuperar sua região, para recuperar o Chile", disse Kast à imprensa. Kast promete uma política linha-dura contra os delinquentes e os grupos violentos do sul do país, em um momento em que a campanha eleitoral chilena para escolher o sucessor do esquerdista Gabriel Boric tem sido marcada pelo temor da criminalidade e pela migração irregular. Além disso, ele afirma que instaurará um "escudo fronteiriço" para frear o ingresso de migrantes irregulares, com a construção de um muro e uma vala no limite norte, entre outras medidas.