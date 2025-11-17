Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homens armados sequestram 25 alunas na Nigéria

Autor AFP
Homens armados de uma organização criminosa sequestraram 25 alunas de uma escola de Ensino Médio feminina no noroeste da Nigéria, afirmou a polícia nesta segunda-feira (17). 

Os sequestradores entraram na escola do estado de Kebbi às 4h00 locais (0h em Brasília) com "armas sofisticadas" e "disparando esporadicamente", afirma um comunicado policial. 

Quando os policiais chegaram, os suspeitos "já haviam pulado a cerca da escola e sequestrado 25 estudantes de sua residência", acrescenta o comunicado. 

