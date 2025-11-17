FAA suspende restrições a voos nos Estados Unidos

"Isto significa que as operações normais podem ser retomadas em todo o espaço aéreo nacional a partir das 6h00 de segunda-feira em Washington", informou a FAA em um comunicado.

A Administração Federal de Aviação (FAA) anunciou na noite de domingo que suspenderá, a partir desta segunda-feira (17), as restrições de voos domésticos nos aeroportos mais movimentados do país.

Em 7 de novembro, a agência estabeleceu uma redução de 10% nos voos domésticos em 40 dos aeroportos mais movimentados do país devido à falta de funcionários nas torres de controle.

Durante a paralisação orçamentária do governo, os funcionários receberam o pedido para trabalhar sem remuneração.

Apesar do fim do "shutdown" mais longo da história dos Estados Unidos, na quarta-feira da semana passada, uma redução de 3% nos voos foi mantida no fim de semana.

O retorno à normalidade acontecerá pouco antes das viagens em larga escala do feriado de Ação de Graças, uma importante celebração familiar para os americanos no dia 27 de novembro.