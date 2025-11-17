Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Explosão em complexo industrial deixa feridos na Argentina

Explosão em complexo industrial deixa feridos na Argentina

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Detonação atingiu área em cidade nos arredores de Buenos Aires e a cerca de 10 quilômetros do principal aeroporto do país, gerando atrasos e desvios de voos. Mais de 20 ficaram feridos.Uma forte explosão sacudiu nesta sexta-feira um complexo industrial na cidade de Carlos Spegazzini, na província de Buenos Aires e a 12 quilômetros do aeroporto internacional de Ezeiza, o principal da Argentina, afetando a visibilidade na região e deixando 22 feridos, afirmou a imprensa locan na madrugada deste sábado (15/11). Diversos voos previstos para pousar no aeroporto foram atrasados ou desviados, e uma das vias de acesso ao terminal foi bloqueada. Uma densa coluna de fumaça preta e laranja subiu centenas de metros no céu sobre o município de Ezeiza, a cerca de 40 quilômetros de Buenos Aires, enquanto as chamas iluminaram as proximidades dos prédios afetados. O prefeito da cidade de Ezeiza, Gastón Granados, informou à rede de televisão TN na madrugada de sábado que ainda não se sabia como e onde a explosão teve origem e mencionou que as chamas produzidas afetaram várias fábricas do complexo industrial. Indústria química, plásticos, pneus "Uma delas é uma planta química, onde os depósitos pegaram fogo, onde há questões vinculadas ao agro e a fertilizantes. Também há outra de plásticos”, disse. "São empresas diferentes com produtos diferentes. Há um grande estoque de pneus, há empresas químicas, um armazém da Iron Mountain (documentos). É um incêndio muito complexo", disse o diretor da Defesa Civil da província de Buenos Aires, Fabián García, ao jornal La Nación. Segundo vizinhos e fontes médicas citadas pela imprensa local, a maioria dos feridos era de moradores que apresentavam lesões leves e moderadas, resultado de queimaduras, politraumatismos e estilhaços de vidros pela onda de choque. md (EFE, AFP)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar