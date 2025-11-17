Explosão em complexo industrial deixa feridos na Argentina

Detonação atingiu área em cidade nos arredores de Buenos Aires e a cerca de 10 quilômetros do principal aeroporto do país, gerando atrasos e desvios de voos. Mais de 20 ficaram feridos.Uma forte explosão sacudiu nesta sexta-feira um complexo industrial na cidade de Carlos Spegazzini, na província de Buenos Aires e a 12 quilômetros do aeroporto internacional de Ezeiza, o principal da Argentina, afetando a visibilidade na região e deixando 22 feridos, afirmou a imprensa locan na madrugada deste sábado (15/11). Diversos voos previstos para pousar no aeroporto foram atrasados ou desviados, e uma das vias de acesso ao terminal foi bloqueada. Uma densa coluna de fumaça preta e laranja subiu centenas de metros no céu sobre o município de Ezeiza, a cerca de 40 quilômetros de Buenos Aires, enquanto as chamas iluminaram as proximidades dos prédios afetados. O prefeito da cidade de Ezeiza, Gastón Granados, informou à rede de televisão TN na madrugada de sábado que ainda não se sabia como e onde a explosão teve origem e mencionou que as chamas produzidas afetaram várias fábricas do complexo industrial. Indústria química, plásticos, pneus "Uma delas é uma planta química, onde os depósitos pegaram fogo, onde há questões vinculadas ao agro e a fertilizantes. Também há outra de plásticos”, disse. "São empresas diferentes com produtos diferentes. Há um grande estoque de pneus, há empresas químicas, um armazém da Iron Mountain (documentos). É um incêndio muito complexo", disse o diretor da Defesa Civil da província de Buenos Aires, Fabián García, ao jornal La Nación. Segundo vizinhos e fontes médicas citadas pela imprensa local, a maioria dos feridos era de moradores que apresentavam lesões leves e moderadas, resultado de queimaduras, politraumatismos e estilhaços de vidros pela onda de choque. md (EFE, AFP)