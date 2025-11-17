Ex-primeira-ministra de Bangladesh condenada à morte por repressão dos distúrbios de 2024
A Justiça de Bangladesh condenou nesta segunda-feira (17) a ex-primeira-ministra Sheikh Hasina, 78 anos, à morte, depois que ela foi declarada culpada de ter ordenado a repressão mortal dos distúrbios que provocaram sua queda em 2024.
"Todos os elementos (...) constitutivos de um crime contra a humanidade estão reunidos", declarou o juiz do tribunal de Dacca, Golam Mortuza Mozumder.
"Decidimos impor uma única pena, a pena de morte", acrescentou.
sa-pa/clr /meb/pc/fpDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente