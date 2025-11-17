Esquerdista Jara classifica ultradireitista Kast como 'autoritário' no Chile

A esquerdista Jeannette Jara qualificou nesta segunda-feira (17) de "autoritário" o líder de extrema direita José Antonio Kast, no início da campanha para o segundo turno presidencial de 14 de dezembro no Chile. A representante da coalizão de centro-esquerda venceu por apenas 2,9 pontos percentuais de vantagem seu rival do Partido Republicano na eleição de domingo.

A direita, que concorreu com três candidatos de diferentes forças, obteve mais de 50% dos votos, e as pesquisas preveem uma vitória de Kast no segundo turno. "Eu acho que [Kast] é uma pessoa autoritária, que desrespeita quem pensa diferente", atacou Jara durante um comício realizado em La Pintana, um bairro pobre da capital. Kast concentrou sua campanha em uma estratégia linha-dura contra o crime e na promessa de expulsar os 337 mil imigrantes sem documentos no Chile, a quem culpa pela insegurança. A candidata esquerdista também afirmou que, nos 16 anos em que foi deputado, Kast não conseguiu passar "nenhuma lei que tenha feito o Chile avançar".

Apesar de ser um dos países mais seguros do continente, a campanha eleitoral foi dominada pelo medo da população diante do aumento da criminalidade, o que impulsionou a extrema direita e seu plano de deportações em massa e combate à delinquência. O tom da campanha obrigou Jara a deixar em segundo plano suas propostas de programas sociais para falar mais sobre suas estratégias de combate ao crime. Nesta segunda-feira, ela garantiu que fortalecerá as forças policiais, recuperará os bairros dominados pelo crime organizado e perseguirá "o dinheiro sujo" ligado ao narcotráfico mediante o levantamento do sigilo bancário.