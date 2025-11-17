Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Esquerdista Jara classifica ultradireitista Kast como 'autoritário' no Chile

Autor AFP
Tipo Notícia

A esquerdista Jeannette Jara qualificou nesta segunda-feira (17) de "autoritário" o líder de extrema direita José Antonio Kast, no início da campanha para o segundo turno presidencial de 14 de dezembro no Chile.

A representante da coalizão de centro-esquerda venceu por apenas 2,9 pontos percentuais de vantagem seu rival do Partido Republicano na eleição de domingo.

A direita, que concorreu com três candidatos de diferentes forças, obteve mais de 50% dos votos, e as pesquisas preveem uma vitória de Kast no segundo turno.

"Eu acho que [Kast] é uma pessoa autoritária, que desrespeita quem pensa diferente", atacou Jara durante um comício realizado em La Pintana, um bairro pobre da capital.

Kast concentrou sua campanha em uma estratégia linha-dura contra o crime e na promessa de expulsar os 337 mil imigrantes sem documentos no Chile, a quem culpa pela insegurança.

A candidata esquerdista também afirmou que, nos 16 anos em que foi deputado, Kast não conseguiu passar "nenhuma lei que tenha feito o Chile avançar".

Apesar de ser um dos países mais seguros do continente, a campanha eleitoral foi dominada pelo medo da população diante do aumento da criminalidade, o que impulsionou a extrema direita e seu plano de deportações em massa e combate à delinquência.

O tom da campanha obrigou Jara a deixar em segundo plano suas propostas de programas sociais para falar mais sobre suas estratégias de combate ao crime.

Nesta segunda-feira, ela garantiu que fortalecerá as forças policiais, recuperará os bairros dominados pelo crime organizado e perseguirá "o dinheiro sujo" ligado ao narcotráfico mediante o levantamento do sigilo bancário.

"Eu me pergunto, por que Kast se opõe ao levantamento do sigilo bancário? Quem não deve, não teme", afirmou.

A candidata acrescentou que "aí deixo algumas ideias para que vejamos a diferença entre aqueles que realmente temos a mão dura".

Jara, que lidera uma ampla coalizão de centro-esquerda, disse que adotará propostas do economista Franco Parisi, que obteve um surpreendente terceiro lugar, e da conservadora Evelyn Matthei, que ficou em quinto nas eleições de domingo.

