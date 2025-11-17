Duas obras de Bach para órgão são identificadas e tocadas na Alemanha

Duas composições para órgão foram identificadas na Alemanha como obras de Johann Sebastian Bach, três décadas após sua descoberta, e tocadas pela primeira vez em mais de três séculos nesta segunda-feira (17) em Leipzig. A "chacona em ré menor", com o número BWV 1178, e a "chacona em sol menor", com o número BWV 1179, puderam finalmente ser atribuídas ao compositor após mais de 30 anos de pesquisa, explicou Peter Wollny, diretor do Arquivo Bach de Leipzig, em uma coletiva de imprensa.

O próprio musicólogo descobriu os manuscritos de época na Biblioteca Real da Bélgica em Bruxelas, em 1992. As duas chaconas, um gênero musical muito popular naquela época, apresentavam "características estilísticas que se encontram nas obras de Bach desse período, e em nenhum outro compositor", acrescentou. No entanto, não estavam datadas nem assinadas. Durante três décadas, Wollny procurou "a peça que faltava para atribuir essas composições", ou seja, "a identificação do copista", explicou.

A criação de um portal de pesquisa sobre o compositor, realizado pela Academia de Ciências da Saxônia, permitiu "afirmar com certeza" que as cópias encontradas em Bruxelas foram feitas por volta de 1705 por Salomon Günther John, afirmou Wollny. Segundo Wollny, Bach compôs essas chaconas por volta do mesmo ano em Arnstadt, no centro da Alemanha, onde era organista no início de sua carreira. Na época, ele tinha apenas 18 anos. As duas obras foram interpretadas pela primeira vez em público pelo organista holandês Ton Koopman, presidente do Arquivo Bach, na igreja de Santo Tomás de Leipzig, na presença do secretário de Estado da Cultura, Wolfram Weimer.