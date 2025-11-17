Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho de Segurança da ONU aprova resolução sobre força internacional em Gaza

Conselho de Segurança da ONU aprova resolução sobre força internacional em Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Conselho de Segurança da ONU votou nesta segunda-feira (17) a favor de uma resolução dos Estados Unidos que reforça o plano de paz de Donald Trump para a Faixa de Gaza, que inclui o envio de uma força internacional e um caminho para um futuro Estado palestino.

Foram 13 votos a favor do texto, que, após a votação, Washington chamou de "histórico e construtivo", com abstenções de Rússia e China e sem vetos.

abd-gw/mlm/mr/cr/lb/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

onu

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar