Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho de Segurança aprova resolução sobre força internacional em Gaza

Conselho de Segurança aprova resolução sobre força internacional em Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Conselho de Segurança da ONU votou nesta segunda-feira (17) a favor de uma resolução dos Estados Unidos que reforça o plano de paz do presidente Donald Trump para a Faixa de Gaza e que inclui o envio de uma força internacional e um caminho para um futuro Estado palestino.

Houve 13 votos a favor do texto, que Washington chamou, após a votação, de "histórico e construtivo", com abstenções de Rússia e China e sem vetos.

Trump comemorou a votação, que afirmou na rede Truth Social estar "reconhecendo e respaldando o CONSELHO DE PAZ", que seria presidido por ele. "Isso será considerado uma das maiores aprovações da história das Nações Unidas, e levará a mais paz em todo o mundo."

Revisado várias vezes como resultado de negociações de alto nível, o texto reforça o plano de Trump, que possibilitou um cessar-fogo entre Israel e o Hamas no território palestino, devastado pelo conflito.

Grande parte da Faixa de Gaza foi reduzida a escombros após dois anos de confrontos e bombardeios, desencadeados pelo ataque do Hamas ao território de Israel em 7 de outubro de 2023.

A resolução também pede a retomada da entrega de ajuda humanitária em larga escala por meio da ONU, da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. "Também precisamos intensificar substancialmente o nosso trabalho para apoiar o esforço humanitário da ONU, o que requer abrir todas as passagens e garantir que as agências de ajuda possam operar sem obstruções", disse o embaixador britânico na ONU, James Kariuki.

- Força de estabilização -

O plano de paz autoriza a criação da Força Internacional de Estabilização (ISF, sigla em inglês), que trabalharia com Israel, Egito e com policiais palestinos recém-treinados para ajudar a proteger as áreas fronteiriças e desmilitarizar a Faixa de Gaza. A ISF tem o mandato de trabalhar "na desativação permanente de armas de grupos armados não estatais" e proteger os civis e corredores de ajuda humanitária.

O plano também autoriza a formação do Conselho de Paz, um corpo de governo transitório para a Faixa de Gaza, com mandato até o fim de 2027. A resolução também menciona um possível futuro Estado palestino.

A Rússia, que tem poder de veto, alegou que o documento dos Estados Unidos não avançava o suficiente no apoio à criação de um Estado palestino e fez circular um texto alternativo.

O grupo Hamas lamentou hoje a resolução, que disse não responder "às exigências e aos direitos" dos palestinos. "A resolução impõe um mecanismo de tutela internacional à Faixa de Gaza, o que nosso povo, suas forças e seus componentes rejeitam, e impõe um mecanismo destinado a alcançar os objetivos" de Israel, criticou.

Antes da votação, o embaixador israelense na ONU, Danny Danon, afirmou que a resolução iria garantir "que o Hamas não represente mais uma ameaça a Israel".

abd-gw/mlm/mr/cr/lb/am-lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

onu

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar