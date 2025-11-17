Conselho de Segurança aprova resolução sobre força internacional em Gaza

O Conselho de Segurança da ONU votou nesta segunda-feira (17) a favor de uma resolução dos Estados Unidos que reforça o plano de paz do presidente Donald Trump para a Faixa de Gaza e que inclui o envio de uma força internacional e um caminho para um futuro Estado palestino. Houve 13 votos a favor do texto, que Washington chamou, após a votação, de "histórico e construtivo", com abstenções de Rússia e China e sem vetos.

Trump comemorou a votação, que afirmou na rede Truth Social estar "reconhecendo e respaldando o CONSELHO DE PAZ", que seria presidido por ele. "Isso será considerado uma das maiores aprovações da história das Nações Unidas, e levará a mais paz em todo o mundo." Revisado várias vezes como resultado de negociações de alto nível, o texto reforça o plano de Trump, que possibilitou um cessar-fogo entre Israel e o Hamas no território palestino, devastado pelo conflito. Grande parte da Faixa de Gaza foi reduzida a escombros após dois anos de confrontos e bombardeios, desencadeados pelo ataque do Hamas ao território de Israel em 7 de outubro de 2023. A resolução também pede a retomada da entrega de ajuda humanitária em larga escala por meio da ONU, da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. "Também precisamos intensificar substancialmente o nosso trabalho para apoiar o esforço humanitário da ONU, o que requer abrir todas as passagens e garantir que as agências de ajuda possam operar sem obstruções", disse o embaixador britânico na ONU, James Kariuki.

- Força de estabilização - O plano de paz autoriza a criação da Força Internacional de Estabilização (ISF, sigla em inglês), que trabalharia com Israel, Egito e com policiais palestinos recém-treinados para ajudar a proteger as áreas fronteiriças e desmilitarizar a Faixa de Gaza. A ISF tem o mandato de trabalhar "na desativação permanente de armas de grupos armados não estatais" e proteger os civis e corredores de ajuda humanitária. O plano também autoriza a formação do Conselho de Paz, um corpo de governo transitório para a Faixa de Gaza, com mandato até o fim de 2027. A resolução também menciona um possível futuro Estado palestino.