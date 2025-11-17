Chile: Kast arranca como favorito para segundo turno; Jara tenta conquistar votos de outsider

Embora a comunista Jeannette Jara tenha sido a candidata mais votada no primeiro turno das eleições no Chile, a disputa do domingo, 16, indica dois grandes protagonistas. Um deles é o conservador José Antonio Kast, que desponta como favorito para o segundo turno. O outro é a grande surpresa da noite, Franco Parisi, o terceiro candidato mais votado, com 19,7% da preferência popular. O resultado do primeiro turno não foi surpreendente, mas a vantagem de apenas três pontos porcentuais de Jara para Kast, bem como a possível união dos candidatos de direita em torno do conservador, indicam um cenário complicado para a candidata governista.

Os demais candidatos da esquerda - Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés e talvez Harold Mayne-Nicholls - juntos, tiveram pouco mais de 3% dos votos, o que agregará pouco a Jeannette Jara. Sua maior chance de ser competitiva no segundo turno são os mais de 2,5 milhões de eleitores que votaram em Parisi, um populista que se coloca como outsider no cenário político chileno. Obter esse apoio, no entanto, será um trabalho árduo. Direita favorita Para Kast o cenário é amplamente favorável. Mal havia terminado a contagem de votos, a candidata da direita tradicional Evelyn Matthei já estava em cima do palco do Partido Republicano, declarando total apoio a Kast. O libertário Johannes Kaiser também foi rápido para declarar seu apoio.

Kaiser obteve 13,9% e Matthei 12,5%. Se a maioria dos eleitores da dupla migrarem para o conservador, ele chegará perto dos 50% dos votos que precisa para vencer o segundo turno. Quase todo o eleitorado de Kaiser e Matthei vai votar por Kast porque jamais votariam em uma candidata do Partido Comunista como a Jara. Não só por ela ser de esquerda, mas também porque dão muita importância ao fato de ela ser do Partido Comunista", explica a cientista política pela Pontifícia Universidade Católica do Chile Federica Sanchez Staniak. "Esta eleição serviu para medir a força de cada uma das divisões da direita dentro da própria direita", observa Daniela Campo Letelier, professora da Universidade Andrés Bello e membro da Red de Politólogas. "A direita não realizou uma eleição primária, ao contrário da coalizão governista, então não se sabia como seriam seus resultados."

Apesar disso, a posição de Jara não é inédita à esquerda chilena. O mesmo aconteceu com o atual presidente Gabriel Boric em 2021, quando ele chegou até a perder o primeiro turno para Kast, tinha pouco espaço de crescimento, mas venceu no segundo turno. O problema de Jara agora é o forte anticomunismo que existe no país. "Apesar de pertencer à ala mais moderada do Partido Comunista e de suas tentativas de se distanciar do rótulo de membro do Partido Comunista ao longo da campanha, a candidata à vaga permanece, até hoje, uma militante do partido", sinaliza Federica Sanchez Staniak. A ex-presidente Michelle Bachelet também chegou a ir ao segundo turno em 2013 em um contexto em que a esquerda estava unida em torno de sua candidatura, enquanto a direita aparecia mais fragmentada. Porém, a ex-presidente vinha de um espectro político moderado dentro esquerda, o que facilitou seu crescimento eleitoral posterior.

Daniela Campo Letelier aponta que sem dúvidas Jeannette Jara crescerá em votos no segundo turno, a dúvida é se isso será suficiente para superar os votos praticamente já garantidos que Kast tem até o momento. "Temos que ver o que vai acontecer com os votos de Parisi". A surpresa Parisi Franco Parisi repetiu o terceiro lugar que obteve nas últimas duas eleições, mas com uma quantidade de votos muito maior que nas disputas anteriores. Antes da abertura das urnas, as pesquisas de intenção de votos o colocavam em quinto lugar.