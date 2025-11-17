Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chefe da ONU para o Clima pede aos negociadores na COP30 para 'não perder tempo com obstruções'

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Simon Stiell, pediu nesta segunda-feira (17) aos ministros que acelerem as negociações na COP30 de Belém.

"Há muito trabalho pela frente para os ministros e negociadores. Eu faço um apelo para que abordem rapidamente as questões mais difíceis", disse Stiell à assembleia.

"Não podemos, de forma alguma, nos dar o luxo de perder tempo com atrasos táticos ou obstruções".

Tags

onu

