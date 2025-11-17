Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Balanço de mortos em acidente com ônibus no Equador sobe para 21

Autor AFP
Tipo Notícia

O número de mortos após um acidente com um ônibus no Equador aumentou de 12 para 21, informou o serviço de emergências estatal nesta segunda-feira (17). 

O veículo caiu no domingo em um precipício na estrada que liga as localidades de Guaranda e Ambato, segundo as autoridades. 

"O balanço de vítimas (...) subiu, infelizmente, para 21 mortos e 40 pessoas feridas", informou o serviço ECU911 em um grupo de imprensa no WhatsApp. 

A secretaria de Riscos havia indicado 12 mortos e 10 feridos no domingo na rede social X. 

Uma pessoa morre a cada quatro horas no Equador por acidentes de trânsito, que estão entre as principais causas de morte, segundo a Agência Nacional de Trânsito (ANT). 

No ano passado, foram registrados 21.220 acidentes que resultaram em 2.302 mortos (em comparação com o recorde de 2.373 em 2023) e 18.312 feridos.

