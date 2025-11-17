Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataques russos no leste da Ucrânia deixam três mortos

Ataques russos no leste da Ucrânia deixam três mortos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ataques russos com mísseis deixaram três mortos na cidade de Balakliya, no leste da Ucrânia, informou nesta segunda-feira (17) a administração militar da localidade.

"Segundo informações preliminares, três pessoas morreram como resultado dos ataques noturnos com mísseis na cidade de Balakliya", indicou no Telegram o administrador militar Vitali Karabanov.

Ele acrescentou que 10 pessoas ficaram feridas. Antes, o governador da região de Kharkiv, Oleg Sinegubov, havia informado que os ataques contra Balakliya deixaram um morto e oito feridos, além de edifícios e veículos danificados.

Entre os feridos estão uma criança de 12 anos, uma adolescente de 14 e um homem de 61 que foi hospitalizado, segundo o governador Sinegubov.

Segundo o comandante militar Karabanov, o Exército russo lançou dois ataques com mísseis contra o centro de Balakliya.

A Rússia ataca o território ucraniano quase diariamente com drones ou mísseis desde o início da invasão do país, em fevereiro de 2022.

Com a aproximação do inverno (hemisfério norte), a Rússia intensificou os bombardeios contra a infraestrutura energética ucraniana. Por sua vez, a Ucrânia efetuou ataques contra depósitos e refinarias de petróleo russos.

bur-kjm/lb/mas/cjc/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

ucrania

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar