Alemanha suspenderá restrições à exportação de armas a Israel

A Alemanha suspenderá, em 24 de novembro, seu embargo parcial sobre as exportações de armas a Israel, decretado no início de agosto como reação à expansão da ofensiva israelense na Faixa de Gaza, anunciou um porta-voz do governo nesta segunda-feira (17).

"A partir de 24 de novembro, as exportações de armas para Israel voltarão a ser possíveis no âmbito dos procedimentos habituais de análise caso a caso", declarou Sebastian Hille em uma coletiva de imprensa.