Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alemanha suspenderá restrições à exportação de armas a Israel

Alemanha suspenderá restrições à exportação de armas a Israel

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Alemanha suspenderá, em 24 de novembro, seu embargo parcial sobre as exportações de armas a Israel, decretado no início de agosto como reação à expansão da ofensiva israelense na Faixa de Gaza, anunciou um porta-voz do governo nesta segunda-feira (17).

"A partir de 24 de novembro, as exportações de armas para Israel voltarão a ser possíveis no âmbito dos procedimentos habituais de análise caso a caso", declarou Sebastian Hille em uma coletiva de imprensa.

Berlim espera que Israel e o movimento islamista palestino Hamas "respeitem os acordos alcançados", o que inclui "a manutenção do cessar-fogo" e "o fornecimento de ajuda humanitária em larga escala", acrescentou.

pyv/de/sag/pc/yr/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar