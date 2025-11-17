AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
TERÇA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2025
Américas
BELÉM (Brasil) - Conferência Climática COP30 - (até 21)
Europa
PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro)
BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026)
QUARTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2025
Europa
VIENA (Áustria) - Agência de vigilância nuclear da ONU, AIEA, realiza reunião trimestral do Conselho de Governadores - (até 21)
SEXTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2025
Europa
FRANKFURT (Alemanha) - Congresso Bancário Europeu, com a presidente do BCE, Christine Lagarde, e o presidente do banco central, Joachim Nagel - 06H30
SÁBADO, 22 DE NOVEMBRO DE 2025
Américas
(+) SÃO PAULO (Brasil) - Show do Oasis em São Paulo - (até 23)
África
JOANESBURGO (África do Sul) - Cúpula G20 - (até 23)