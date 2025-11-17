Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

África do Sul denuncia "intenção" de Israel de expulsar palestinos de Gaza

Autor AFP
AFP Autor
A África do Sul afirmou nesta segunda-feira (17) que a chegada inesperada de 153 palestinos em um avião na semana passada revela "uma clara intenção de expulsar os palestinos" da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. 

O grupo desembarcou em Joanesburgo em um voo fretado na quinta-feira sem carimbos de saída de Israel em seus passaportes. Segundo relatos, uma organização desconhecida chamada Al-Majd esteve envolvida em sua viagem desde Gaza. 

"Suspeitamos das circunstâncias que cercam a chegada do avião", declarou à imprensa o ministro das Relações Exteriores, Ronald Lamola. 

A polícia de fronteira sul-africana manteve o grupo no avião por 12 horas, antes de o presidente Cyril Ramaphosa permitir sua entrada com uma isenção padrão de visto de 90 dias. 

Mais tarde, soube-se que um primeiro avião com 176 palestinos havia aterrissado em 28 de outubro, segundo a organização beneficente local Gift of the Givers, que auxilia os recém-chegados. 

"Não queremos que cheguem mais voos, pois isso revela uma clara intenção de expulsar os palestinos de Gaza, da Cisjordânia e dessas áreas, algo ao qual a África do Sul se opõe", declarou Lamola. 

A 'Gift of the Givers' informou à AFP que os palestinos que estão ajudando disseram que pagaram cerca de 2.000 dólares por pessoa à Al-Majd pela viagem e que não sabiam que estavam indo para a África do Sul. 

Quando o escritório da AFP em Jerusalém tentou entrar em contato com a Al-Majd, nenhum dos números listados em seu site estava em serviço. Seu endereço vinculado levava apenas ao bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental. 

Autoridades israelenses informaram à AFP no fim de semana que foi permitido aos 153 palestinos saírem de Gaza após receberem "a aprovação de um terceiro país para acolhê-los", sem nomear o país em questão. 

Lamola declarou nesta segunda-feira que Pretória estava investigando o caso. 

A África do Sul, que receberá vários líderes mundiais na cúpula do G20 neste fim de semana, é considerada uma das maiores defensoras da causa palestina.

