Acidente de ônibus na Arábia Saudita mata 45 peregrinos

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Um acidente de ônibus na noite de domingo perto da cidade sagrada de Medina, na Arábia Saudita, deixou 45 peregrinos mortos, a maioria cidadãos indianos, informou nesta segunda-feira (17) a polícia da Índia.

"Segundo as informações preliminares, 46 pessoas viajavam no ônibus no momento do acidente e, infelizmente, apenas uma sobreviveu", declarou à imprensa o comissário de polícia de Hyderabad, cidade de onde procediam várias vítimas.

