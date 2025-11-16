Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ucrânia está trabalhando em troca de prisioneiros com a Rússia, afirma Zelenski

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Ucrânia está trabalhando para retomar trocas de prisioneiros com a Rússia, afirmou neste domingo, 16, o presidente Volodimir Zelenski. O acordo poderia levar de volta 1.200 prisioneiros ucranianos.

"Contamos com a retomada das trocas de prisioneiros de guerra. Muitas reuniões, negociações e telefonemas estão acontecendo neste momento para garantir isso", escreveu o líder ucraniano em sua conta no X.

A publicação de Zelenski ocorre um dia depois que Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, afirmar que realizou consultas mediadas pela Turquia e pelos Emirados Árabes Unidos sobre a retomada das trocas.

De acordo com Umerov, as partes concordaram em ativar os acordos de troca de prisioneiros intermediados em Istambul para liberar 1.200 ucranianos.

Moscou ainda não comentou sobre a alegação.

*Com informações da Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

