Ucrânia está trabalhando em troca de prisioneiros com a Rússia, afirma Zelenski

A Ucrânia está trabalhando para retomar trocas de prisioneiros com a Rússia, afirmou neste domingo, 16, o presidente Volodimir Zelenski. O acordo poderia levar de volta 1.200 prisioneiros ucranianos. "Contamos com a retomada das trocas de prisioneiros de guerra. Muitas reuniões, negociações e telefonemas estão acontecendo neste momento para garantir isso", escreveu o líder ucraniano em sua conta no X.

A publicação de Zelenski ocorre um dia depois que Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, afirmar que realizou consultas mediadas pela Turquia e pelos Emirados Árabes Unidos sobre a retomada das trocas. De acordo com Umerov, as partes concordaram em ativar os acordos de troca de prisioneiros intermediados em Istambul para liberar 1.200 ucranianos. Moscou ainda não comentou sobre a alegação. *Com informações da Associated Press