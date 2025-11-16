Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que poderia 'ter algumas discussões' com Maduro

Trump diz que poderia 'ter algumas discussões' com Maduro

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente americano Donald Trump mencionou neste domingo (16) a possibilidade de realizar conversas com o mandatário da Venezuela, Nicolás Maduro, em meio a seu destacamento militar no Caribe e no Pacífico, que inclui o porta-aviões USS Gerald R. Ford.

"Poderíamos ter algumas discussões com Maduro e ver o que acontece", declarou Trump aos jornalistas no aeroporto internacional de Palm Beach, na Flórida. "Eles gostariam de conversar", acrescentou.

jgc/bjt/nn/cjc/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar