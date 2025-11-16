Rússia reivindica tomada de mais duas cidades no sul da Ucrânia

O exército russo reivindicou neste domingo(16) a tomada de mais duas cidades no sul da Ucrânia, onde suas tropas estão ganhando terreno contra forças ucranianas em desvantagem numérica. O Ministério da Defesa russo informou no Telegram que suas tropas tomaram Rivnopillia e Mala Tokmachka, na região de Zaporizhzhia.

Embora a linha frente de Zaporizhzhia registre menos confrontos do que a do leste, onde se concentra a maioria dos combates, as forças russas estão avançando em ambas as regiões. Moscou tenta aproveitar sua vantagem em pessoal e equipamento, mas os avanços territoriais são lentos e custosos, com ambos os lados profundamente entrincheirados quase quatro anos após a Rússia lançar sua ofensiva. Os combates no leste se concentram no controle do importante centro logístico de Pokrovsk, onde centenas de soldados russos conseguiram se infiltrar nas últimas semanas, enfraquecendo as defesas ucranianas. As negociações de paz entre Kiev e Moscou estão atualmente estagnadas.