Pelo menos 32 mortos em colapso de mina na RD Congo

Pelo menos 32 garimpeiros morreram no colapso de uma mina de cobalto no sul da República Democrática do Congo, informaram fontes do governo à AFP neste domingo(16).

"Foram resgatados 32 corpos" após a queda de uma ponte que atravessa um trecho inundado que delimita o local da mina, situado na província de Lualaba, indicou à imprensa o ministro provincial do Interior, Roy Kaumba Mayonde.