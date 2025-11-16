Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justiça britânica condena BHP por tragédia de Mariana

Justiça britânica condena BHP por tragédia de Mariana

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Tribunal de 1ª instância entende que empresa anglo-australiana, acionista da Samarco, é responsável pelo rompimento da barragem do Fundão. Indenizações serão decididas em uma segunda etapa. BHP diz que vai recorrer.Um tribunal de primeira instância do Reino Unido decidiu nesta sexta-feira (14/11) que a gigante global da mineração BHP Group é responsável pelo pior desastre ambiental da história do Brasil, o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana , Minas Gerais, que matou 19 pessoas em 2015, devastou municípios e liberou toneladas de rejeitos tóxicos no rio Doce. O despacho foi assinado pela juíza Finola O'Farrell, da Alta Corte de Londres, e cabe recurso. Em sua decisão, O'Farrell entendeu que o a BHP tinha conhecimento dos defeitos da construção mas não adotou medidas corretivas adequadas, além de ter ampliado a altura da barragem quando não era seguro fazê-lo. Para ela, isso foi a "causa direta e imediata" do colapso da estrutura, vinculando a tragédia a possível negligência ou imprudência. A anglo-australiana BHP detém 50% da Samarco, empresa brasileira que operava a mina de minério de ferro onde a barragem de rejeitos se rompeu em 5 de novembro de 2015. A quantidade de rejeitos despejada foi suficiente para encher 13 mil piscinas olímpicas. A brasileira Vale, também acionista da Samarco , foi incluída no julgamento britânico, mas fez um acordo para ser retirada e deve apenas dividir os custos indenizatórios, se a condenação for confirmada. Uma segunda fase do julgamento determinará os valores das compensações. A indenização pode chegar aos 36 bilhões de libras (R$ 270 bilhões) pedidos pelas 620 mil pessoas, 1,5 mil empresas e 46 municípios que inicialmente assinaram a ação. Parte desse grupo acatou valores propostos nacionalmente após um acordo de R$ 170 bilhões celebrado entre as empresas e o governo federal e se retirou da ação. BHP diz que vai recorrer da ação Em nota, a BHP afirmou que pretende recorrer da decisão. A empresa considera que a ação coletiva no Reino Unido duplica as medidas de reparação e indenização já realizadas no Brasil. "Mais de 610 mil pessoas já foram indenizadas no Brasil, incluindo aproximadamente 240 mil requerentes da ação coletiva no Reino Unido que renunciaram a reivindicações relacionadas. A decisão da Alta Corte da Inglaterra confirma a validade dessas renúncias, o que deve reduzir o tamanho e o valor das reivindicações na ação coletiva no Reino Unido", continua a empresa. A BHP afirmou ainda que o tribunal britânico considerou a empresa responsável pelo rompimento da barragem de acordo com a legislação brasileira. Vítimas celebram julgamento Gelvana Rodrigues da Silva, que perdeu seu filho de sete anos, Thiago, no desastre, celebrou o julgamento. "Finalmente, a justiça começou a ser feita, e os responsáveis foram responsabilizados por destruir nossas vidas. A decisão da juíza mostra o que temos dito nos últimos 10 anos: não foi um acidente, e a BHP deve assumir a responsabilidade por suas ações", disse em nota divulgada pelos advogados que entraram com a ação. "Tivemos que atravessar o Oceano Atlântico e ir até a Inglaterra para finalmente ver uma mineradora ser responsabilizada. Essa vitória dá esperança a todos nós que fomos afetados, especialmente às famílias das vítimas falecidas e dos mais de 80 moradores de Bento Rodrigues que morreram sem receber suas novas casas", afirmou Mônica dos Santos, membro da Comissão dos Atingidos pela Barragem do Fundão. O escritório internacional Pogust Goodhead, que representa as vítimas, chamou a decisão de histórica. "Esta é a primeira decisão no caso a declarar formalmente a responsabilidade de uma das corporações envolvidas e constitui um avanço notável para a justiça ambiental global", afirmou. Os advogados destacaram ainda que a decisão envia um recado para multinacionais em todo o mundo. A decisão no Reino Unido saiu exatamente um ano depois de a Justiça Federal brasileira absolver a BHP, Vale e Samarco, por entender que havia "ausência de provas suficientes para estabelecer a responsabilidade criminal" dos réus. A decisão avaliou que houve uma "busca obtusa por culpados" durante as investigações. Na época, o Ministério Público afirmou que iria recorrer da decisão. Por que o caso foi julgado na Inglaterra O desastre de Mariana foi parar na Justiça britânica em 2018. Na época, alegou-se que a BHP tinha sede e ações na bolsa de valores britânica, o que justificaria o trâmite internacional. O processo chegou a ser negado inicialmente. Em julho de 2022, a corte britânica aceitou proceder com o caso. A defesa se baseou na legislação ambiental brasileira e em princípios como o de poluidor-pagador, sob o qual quem causou a poluição deve pagar pelo dano causado. Os advogados dos atingidos alegaram ainda que a BHP exercia "poder de controle, supervisão e influência" sobre as operações da Samarco e que, portanto, a empresa esteve envolvida em decisões que "criaram e contribuíram para os riscos" do colapso da barragem. A Justiça britânica entendeu que o colapso da barragem foi causado por negligência imprudência ou imperícia da BHP e considerou que a empresa controlava e operava, junto com a Vale, a Samarco. gq/cn (AP, OTS)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar