Inglaterra vence Albânia (2-0) e termina Eliminatórias com 100% de aproveitamento

Com oito vitórias, 22 marcados e nenhum sofrido, a Inglaterra do técnico Thomas Tuchel encerrou sua campanha nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 com 100% de aproveitamento ao bater a Albânia por 2 a 0 neste domingo (16), em Tirana.

Os dois gols do atacante Hanny Kane (74' e 82') selaram a ampla superioridade dos ingleses no Grupo K, que terminou com a seleção albanesa na segunda colocação, indo para a repescagem.