Com vários reservas, França encerra campanha nas Eliminatórias com vitória sobre Azerbaijão (3-1)

Autor AFP
Tipo Notícia

Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a França encerrou sua campanha nas Eliminatórias europeias com uma vitória sobre o Azerbaijão por 3 a 1 neste domingo (16), em Baku, usando uma escalação repleta de reservas.

Os donos da casa abriram o placar logo aos quatro minutos com Renat Dadashov, mas os 'Bleus' reagiram e mataram o jogo ainda no primeiro tempo com Jean-Philippe Mateta (17'), Maghnes Akliouche (30') e um gol contra do goleiro azerbaijano Shakhrudin Magomedaliev (45').

Garantida no Mundial do ano que vem desde a goleada por 4 a 0 sobre a Ucrânia na última quinta-feira, a seleção francesa encerra as Eliminatórias invicta, com cinco vitórias e um empate.

Por sua vez, a Ucrânia, que venceu a Islândia por 2 a 0 neste domingo, terminou na segunda posição do Grupo D e vai disputar a repescagem.

-- Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 - Grupo D:

Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

1. França                   16   6   5   1   0  16   4  12

2. Ucrânia                  10   6   3   1   2  10  11  -1

3. Islândia                  7   6   2   1   3  13  11   2

4. Azerbaijão                1   6   0   1   5   3  16 -13

