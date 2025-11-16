Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Capacetes azuis acusam Exército israelense de disparar contra eles no sul do Líbano

Capacetes azuis acusam Exército israelense de disparar contra eles no sul do Líbano

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) acusou neste domingo (16) o Exército israelense de abrir fogo contra seus membros no sul do país, enquanto Israel afirmou que não disparou deliberadamente contra o contingente.

A Unifil trabalha com o Exército libanês na aplicação do acordo de cessar-fogo que pôs fim, em 27 de novembro de 2024, a mais de um ano de conflito entre o movimento pró-iraniano Hezbollah e Israel, incluindo dois meses de guerra aberta.

"Nesta manhã, o (Exército) israelense disparou contra soldados da paz da Unifil a partir de um tanque Merkava localizado próximo a uma posição estabelecida por Israel em território libanês", indicou a Unifil em comunicado, no qual especificou que os disparos passaram a cerca de cinco metros dos capacetes azuis.

A força da ONU especificou que houve tiros de armas pesadas perto dos soldados, que puderam abandonar o local sem perigo quando o tanque se retirou.

O Exército israelense declarou que os disparos não foram "deliberados" e que confundiu os capacetes azuis com "suspeitos".

Neste domingo, "dois suspeitos foram identificados na área de El Hamames, no sul do Líbano. As tropas dispararam tiros de advertência (...), [depois] viu-se que os suspeitos eram soldados da ONU realizando uma patrulha na região", declarou o Exército israelense, especificando que o incidente está sendo investigado.

Após o incidente, a Unifil afirmou que os tiros "constituem uma violação grave da resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas", a decisão que pôs fim à guerra de 2006 entre Israel e Hezbollah.

Segundo essa resolução, que serviu de base para o acordo de cessar-fogo, apenas o Exército libanês e os capacetes azuis têm permissão para estar desdobrados no sul do Líbano, próximo à fronteira com Israel.

A Unifil instou o "Exército israelense a cessar qualquer comportamento agressivo e qualquer ataque contra ou perto dos soldados da paz, que se esforçam para restabelecer a estabilidade que tanto Israel quanto o Líbano dizem buscar".

O Exército israelense ainda ocupa cinco posições no sul do Líbano e costuma realizar bombardeios em território libanês, apesar do acordo, em operações que afirma serem contra o Hezbollah.

lk/jfx/smw/jvb/meb-an/jvb/dd/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

onu

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar