Bomba da 2ª Guerra força evacuação de 21 mil pessoas no sul da Alemanha

Explosivo encontrado durante obras na cidade de Nurembergue foi desativado com sucesso neste sábado. Descobertas de bombas do conflito em canteiros de obras e construções ocorrem com frequência em todo o país.Uma bomba da Segunda Guerra Mundial encontrada na cidade de Nurembergue, no sul da Alemanha, provocou a evacuação de 21 mil pessoas neste sábado (15/11). O artefato acabou sendo desativado com sucesso durante a madrugada. Três especialistas em remoção de explosivos atuaram por cerca de uma hora para desabilitar os explosivos da bomba, que pesava cerca de 450 quilos. Após a operação de desativação, a bomba foi removida e os moradores puderam retornar às suas casas. Antes da remoção, vias e estradas de ferro dentro de um raio de 800 metros foram bloqueados e cerca de 21 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e apartamentos. Essa foi a maior operação de evacuação já realizada em Nurembergue após a descoberta de uma bomba da época da 2° Guerra, informaram as autoridades da cidade. A bomba havia sido encontrada nesta semana durante trabalhos de construção na Rua Avenarius, no distrito de Grossreuth, no oeste da cidade. Centenas de equipes de emergência no local A partir das 19h30 (horário local) de sexta-feira, a polícia começou a bloquear ruas na área afetada. Veículos com alto-falantes percorreram a região para informar os moradores. Ônibus de transporte levaram os afetados ao centro escolar de Berliner Platz (Praça de Berlim), onde um centro de atendimento foi montado. As autoridades também pediram aos moradores que deixassem suas casas o mais cedo possível e ficassem com parentes ou amigos. Quase 500 bombeiros, cerca de 250 voluntários do serviço de resgate, 60 membros da organização de proteção civil (THW) e mais de 100 policiais participaram da operação em apoio às equipes que desativaram os explosivos. Problema recorrente na Alemanha As descobertas de bombas da Segunda Guerra Mundial em canteiros de obras e construções ocorrem com frequência em todo o país. Em setembro, duas bombas da Segunda Guerra Mundial encontradas em bairros diferentes de Berlim, acabaram forçando a retirada de mais de 20 mil moradores de suas casas. Em agosto, equipes de segurança desativaram uma bomba de fabricação britânica encontrada em Dresden, no leste da Alemanha. A operação para desarmar o dispositivo de 250 quilos exigiu a evacuação de 17 mil pessoas que viviam em um raio de mil metros de onde o artefato se encontrava. Em junho, a cidade de Colônia precisou evacuar 20 mil pessoas para desarmar três bombas americanas lançadas por aviões na Segunda Guerra. No estado da Renânia do Norte-Vestfália, onde fica a cidade, mais de 1,6 mil explosivos foram desativados no ano passado. Já no estado de Brandemburgo, que fica ao redor de Berlim, apenas em 2024, especialistas coletaram 90 minas, 48 mil granadas, 500 bombas incendiárias, 450 bombas de alto poder explosivo com mais de cinco quilos e cerca de 330 mil cartuchos. Cidades como Frankfurt também enfrentam o problema. Em 2018, 60 mil pessoas precisaram deixar suas casas para que um explosivo fosse desarmado. Em 2012, uma bomba precisou ser completamente detonada em Munique. Procedimento similar acontece com frequência quando dispositivos são encontrados no leito de rios como o Elba e o Reno. O problema também atinge vários países vizinhos. Na França e na Bélgica, munições das duas Guerras Mundiais são encontradas regularmente, especialmente da Primeira Guerra, em regiões como Verdun e Somme. Na Itália, a seca no Vale do Rio Pó em 2022 trouxe à tona explosivos antigos. No Reino Unido, uma bomba alemã de uma tonelada teve que ser detonada de forma controlada em Exeter em 2021, danificando mais de 250 prédios. Jps (dpa, DW, ots)