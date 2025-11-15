Uma mulher morta e vários feridos por temporal em região turística de Portugal

O "fenômeno extremo de vento" que atingiu esta localidade do Algarve português causou, entre outros danos, estragos intensos em um camping, onde faleceu uma mulher "de nacionalidade britânica" de 85 anos, segundo declarou o comandante regional da Proteção Civil, Vitor Vaz Pinto, em coletiva de imprensa.

Uma mulher morreu e cerca de vinte pessoas ficaram feridas neste sábado (15) em um camping e um resort na turística Albufeira, no sul de Portugal, devido aos fortes ventos da tempestade Claudia, informou a Proteção Civil.

Outras cinco pessoas ficaram feridas, duas delas "em estado grave", afirmou.

Este episódio, que registrou ventos de mais de 100 quilômetros por hora na região, também afetou o restaurante de um resort turístico próximo em Albufeira, onde cerca de vinte pessoas sofreram ferimentos leves.

Vários distritos do sul de Portugal, incluindo o de Faro, estão neste sábado em alerta laranja devido ao mau tempo que tem atingido o país nos últimos dias.

Um casal de octogenários já havia sido encontrado morto na quinta-feira em sua residência ao sul de Lisboa devido às inundações provocadas pelas fortes chuvas que caíram durante aquela noite.