Ucrânia afirma ter atacado refinaria de petróleo russa perto de Moscou

A Ucrânia afirmou neste sábado (15) que atacou uma refinaria de petróleo russa em uma região próxima a Moscou, um dia após os bombardeios mortais russos contra sua capital, Kiev. O Exército ucraniano escreveu nas redes sociais que atacou uma refinaria na região de Ryazan, perto de Moscou, como "parte dos esforços para reduzir a capacidade do inimigo de lançar ataques com mísseis e bombas".

A Ucrânia costuma lançar ataques com mísseis e drones dentro da Rússia desde a invasão de seu território por Moscou em fevereiro de 2022. O governador de Ryazan, Pavel Malkov, disse que as defesas aéreas russas derrubaram 25 drones ucranianos sobre a região durante a noite. O ataque, que não deixou vítimas, ocorreu um dia após sete pessoas morrerem em bombardeios russos em Kiev. "Uma idosa que ficou ferida durante o bombardeio de 14 de novembro faleceu esta manhã no hospital", escreveu Tymur Tkachenko, da administração municipal de Kiev, nas redes sociais.

Entre as demais vítimas estavam um casal de septuagenários e uma pessoa de 62 anos. As autoridades da região central de Dnipropetrovsk informaram que um drone russo feriu neste sábado cinco pessoas, uma delas gravemente, na cidade de Nikopol. Nikopol está localizada às margens do rio Dnieper, que marca a linha de frente com as forças russas.