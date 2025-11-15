Trump reduz tarifas sobre café e carne; medida beneficia o Brasil

Redução das tarifas sobre alguns produtos já era esperada como forma de tentar conter a inflação enfrentada pelo consumidor americano. Oposição nos EUA tem capitalizado em cima do tema.O governo de Donald Trump nos Estados Unidos publicou uma ordem executiva nesta sexta-feira (14/11) reduzindo as tarifas sobre o café, a carne, o açaí e algumas outras frutas tropicais. A medida beneficia diretamente o Brasil, maior fornecedor dos EUA de café e um dos principais de carne. Até a publicação deste texto, ainda não estava claro qual o tamanho exato da redução sobre esses produtos. O governo americano afirma que a medida vale para mercadorias importadas e retiradas em armazém desde a quinta-feira. Desde agosto, o Brasil tem suas exportações sobretaxadas em 50% . Inflação preocupa americanos A redução das tarifas sobre alguns produtos já era esperada como forma de tentar conter a inflação enfrentada pelo consumidor americano. A economia foi alçada ao topo das preocupações do eleitorado americano, o que rendeu vitórias recentes para os democratas na Virgínia, em Nova Jersey e em Nova York . A medida deve ser celebrada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , que vem atuando pelo rebaixamento das tarifas e nas últimas semanas atuou passou a ter contatos mais amistosos com a Casa Branca. ra (AP, AFP, ots)