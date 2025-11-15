Suíça fica perto de vaga na Copa; Kosovo se garante pelo menos na repescagem

A Suíça, que goleou a Suécia por 4 a 1 neste sábado (15), em Genebra, está praticamente classificada para a Copa do Mundo de 2026, mas terá que confirmar oficialmente sua vaga daqui a três dias contra Kosovo, que se garantiu pelo menos na repescagem pela primeira vez na história. Antes da última rodada das Eliminatórias europeias, na próxima terça-feira, os suíços lideram o Grupo B com 13 pontos, invictos com quatro vitórias e um empate, além de um saldo de gols muito favorável (+12).

Por sua vez, os kosovares, que venceram a Eslovênia fora de casa por 2 a 0, ocupam a vice-liderança da chave com dez pontos (três vitórias, um empate e +1 de saldo). Na terça-feira, em Kosovo, a Suíça apenas precisará evitar uma derrota por seis gols de diferença para ir pela 13ª vez ao Mundial. Sua última ausência foi na edição de 2002. Kosovo, cuja seleção é a 84ª no ranking da Fifa, já tem garantido jogar a repescagem pela primeira vez desde que se tornou independente, em 2008. Neste sábado, em Genebra, a seleção suíça se impôs com autoridade sobre a Suécia, agora treinada pelo inglês Graham Potter, que substituiu no dia 20 de outubro o dinamarquês Jon Dahl Tomasson, demitido após três derrotas consecutivas nas Eliminatórias.