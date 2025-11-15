Sinner vence De Minaur e vai à final do ATP Finals

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, se classificou para a final do ATP Finals ao derrotar neste sábado (15) o australiano Alex De Minair (N.7). Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-2, em uma hora e 52 minutos.

Atual campeão do torneio, o italiano de 24 anos soma assim sua 30ª vitória consecutiva em quadra dura indoor, e a 13ª em 13 confrontos com De Minaur. Seu adversário na defesa do título sairá da outra semifinal, entre o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, e o canadense Felix Auger-Aliassime (N.8). O primeiro set neste sábado foi emocionante, com dois break points desperdiçados por Sinner no primeiro game e outros três salvos pelo italiano no segundo. Apesar das várias chances de quebra para ambos os tenistas, foi preciso esperar até o 11º game, no qual, no terceiro break point, Sinner conseguiu abrir vantagem de 6-5 e, na sequência, sacou para fechar a parcial.