Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia sueca aponta para acidente após atropelamento mortal em Estocolmo

Polícia sueca aponta para acidente após atropelamento mortal em Estocolmo

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A polícia sueca indicou neste sábado(15) que privilegia a hipótese de acidente após a morte de três pessoas atropeladas por um ônibus em Estocolmo. 

"Segundo o material que analisamos até agora, incluindo testemunhos e fotografias, nada indica que o incidente tenha sido intencional", indicou à AFP um porta-voz da polícia, Ola Österling. 

Na sexta-feira, pouco depois das 15h locais (11h em Brasília), um ônibus de dois andares atingiu um grupo de pessoas que aguardavam em um ponto de uma avenida movimentada no centro da capital da Suécia. 

O motorista foi detido e uma investigação por homicídio culposo foi aberta. 

Atualmente, ele está hospitalizado, informou Österling. 

Segundo meios de comunicação suecos, o homem, cuja identidade não foi revelada, estava prestes a fazer uma pausa em sua jornada de trabalho. 

cbw/cpy/meb/hgs/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar