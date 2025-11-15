BRASIL COP30: Milhares marcham em Belém para 'pressionar' negociadores da COP30

Milhares de manifestantes, incluindo muitos indígenas, marcharam neste sábado(15) em Belém para "pressionar" os negociadores da COP30, reunidos a poucos quilômetros, a tomarem medidas urgentes contra o aquecimento global, como preservar a Amazônia e abandonar os combustíveis fósseis.

Milhares marcham em Belém para 'pressionar' negociadores da COP30

O Supremo Tribunal Federal (STF) oficializou nesta sexta-feira (14) o indeferimento do recurso apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a sua condenação a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, o que esgota suas opções para evitar a cadeia.

Seis menores morrem em bombardeio do Exército contra guerrilha na Colômbia

A Defensoria do Povo da Colômbia denunciou neste sábado (15) a morte de seis menores recrutados por guerrilhas no bombardeio mais letal ordenado pelo presidente Gustavo Petro, em uma região amazônica no sul do país.

(Colômbia, mortos, exército, 400 palavras, já transmitida)

EZEIZA:

Incêndio controlado após forte explosão em zona industrial de Buenos Aires

O incêndio causado por uma forte explosão em um parque industrial ao sul de Buenos Aires está contido, e a maioria dos mais de 20 feridos leves que o incidente deixou já recebeu alta, informaram neste sábado(15) as autoridades locais.

(Argentina, incêndio, explosão, 400 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

ACRA:

'Superman brasileiro' devolve esperança a crianças doentes em seu primeiro giro pela África

O serviço de oncologia pediátrica do hospital universitário Korle Bu em Acra, capital de Gana, caracterizado por corredores silenciosos, respirações difíceis e pais agarrados à esperança, mudou brevemente de ambiente com a chegada de um homem apelidado de "Superman brasileiro".

(Gana Brasil hospital sociedade, 450 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL:

Acompanhamento do amistoso Brasil x Senegal Acompanhamento das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026

-- TÊNIS:

Acompanhamento das semifinais do ATP Finals

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]