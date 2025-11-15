Na Argentina, grande explosão em complexo industrial deixa ao menos 24 feridos

Uma explosão em um complexo industrial na cidade de Ezeiza, na Grande Buenos Aires, na noite da sexta-feira, 14, deixou pelo menos 24 pessoas feridas. Não havia confirmação de mortos até o fechamento deste texto. Vídeos da tragédia mostram trabalhadores correndo do local que aconteceu a explosão, onde funcionaria uma fábrica de tintas e agrotóxicos.

Antes mesmo da explosão acontecer, um incêndio já tomava conta de uma parte do complexo industrial. Ao menos cinco empresas foram atingidas pelas chamas; uma delas foi completamente reduzida a cinzas. A explosão aconteceu em local próximo ao Aeroporto Internacional de Ezeiza, o maior terminal internacional aéreo da Argentina. Uma das rodovias que dão acesso ao local foi fechada por precaução, enquanto cerca de vinte equipes de bombeiros trabalham na área.

Segundo o portal Infobae, entre os feridos estão duas pessoas que moram próximo ao local do incidente: um homem que sofreu um ataque cardíaco e uma gestante apresenta problemas respiratórios causados pela inalação de fumaça. Trabalhadores do complexo filmaram o momento em que uma grande explosão de luz acontece seguida de um grande estrondo. O momento foi também captado por câmeras de segurança próximas ao local da explosão e é possível ouvir a onda de choque.