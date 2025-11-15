Justiça britânica condena BHP por tragédia de Mariana

Tribunal de 1ª instância entende que empresa anglo-australiana, acionista da Samarco, é responsável pelo rompimento da barragem do Fundão. Indenizações serão decididas em uma segunda etapa. BHP diz que vai recorrer.Um tribunal de primeira instância do Reino Unido decidiu nesta sexta-feira (14/11) que a gigante global da mineração BHP Group é responsável pelo pior desastre ambiental da história do Brasil, o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana , Minas Gerais, que matou 19 pessoas em 2015, devastou municípios e liberou toneladas de rejeitos tóxicos no rio Doce. O despacho foi assinado pela juíza Finola O'Farrell, da Alta Corte de Londres, e cabe recurso. Em sua decisão, O'Farrell entendeu que o a BHP tinha conhecimento dos defeitos da construção mas não adotou medidas corretivas adequadas, além de ter ampliado a altura da barragem quando não era seguro fazê-lo. Para ela, isso foi a "causa direta e imediata" do colapso da estrutura, vinculando a tragédia a possível negligência ou imprudência. A anglo-australiana BHP detém 50% da Samarco, empresa brasileira que operava a mina de minério de ferro onde a barragem de rejeitos se rompeu em 5 de novembro de 2015. A quantidade de rejeitos despejada foi suficiente para encher 13 mil piscinas olímpicas. A brasileira Vale, também acionista da Samarco , foi incluída no julgamento britânico, mas fez um acordo para ser retirada e deve apenas dividir os custos indenizatórios, se a condenação for confirmada. Uma segunda fase do julgamento determinará os valores das compensações. A indenização pode chegar aos 36 bilhões de libras (R$ 270 bilhões) pedidos pelas 620 mil pessoas, 1,5 mil empresas e 46 municípios que inicialmente assinaram a ação. Parte desse grupo acatou valores propostos nacionalmente após um acordo de R$ 170 bilhões celebrado entre as empresas e o governo federal e se retirou da ação. BHP diz que vai recorrer da ação Em nota, a BHP afirmou que pretende recorrer da decisão. A empresa considera que a ação coletiva no Reino Unido duplica as medidas de reparação e indenização já realizadas no Brasil. "Mais de 610 mil pessoas já foram indenizadas no Brasil, incluindo aproximadamente 240 mil requerentes da ação coletiva no Reino Unido que renunciaram a reivindicações relacionadas. A decisão da Alta Corte da Inglaterra confirma a validade dessas renúncias, o que deve reduzir o tamanho e o valor das reivindicações na ação coletiva no Reino Unido", continua a empresa. A BHP afirmou ainda que o tribunal britânico considerou a empresa responsável pelo rompimento da barragem de acordo com a legislação brasileira. Vítimas celebram julgamento Gelvana Rodrigues da Silva, que perdeu seu filho de sete anos, Thiago, no desastre, celebrou o julgamento. "Finalmente, a justiça começou a ser feita, e os responsáveis foram responsabilizados por destruir nossas vidas. A decisão da juíza mostra o que temos dito nos últimos 10 anos: não foi um acidente, e a BHP deve assumir a responsabilidade por suas ações", disse em nota divulgada pelos advogados que entraram com a ação. "Tivemos que atravessar o Oceano Atlântico e ir até a Inglaterra para finalmente ver uma mineradora ser responsabilizada. Essa vitória dá esperança a todos nós que fomos afetados, especialmente às famílias das vítimas falecidas e dos mais de 80 moradores de Bento Rodrigues que morreram sem receber suas novas casas", afirmou Mônica dos Santos, membro da Comissão dos Atingidos pela Barragem do Fundão. O escritório internacional Pogust Goodhead, que representa as vítimas, chamou a decisão de histórica. "Esta é a primeira decisão no caso a declarar formalmente a responsabilidade de uma das corporações envolvidas e constitui um avanço notável para a justiça ambiental global", afirmou. Os advogados destacaram ainda que a decisão envia um recado para multinacionais em todo o mundo. A decisão no Reino Unido saiu exatamente um ano depois de a Justiça Federal brasileira absolver a BHP, Vale e Samarco, por entender que havia "ausência de provas suficientes para estabelecer a responsabilidade criminal" dos réus. A decisão avaliou que houve uma "busca obtusa por culpados" durante as investigações. Na época, o Ministério Público afirmou que iria recorrer da decisão. Por que o caso foi julgado na Inglaterra O desastre de Mariana foi parar na Justiça britânica em 2018. Na época, alegou-se que a BHP tinha sede e ações na bolsa de valores britânica, o que justificaria o trâmite internacional. O processo chegou a ser negado inicialmente. Em julho de 2022, a corte britânica aceitou proceder com o caso. A defesa se baseou na legislação ambiental brasileira e em princípios como o de poluidor-pagador, sob o qual quem causou a poluição deve pagar pelo dano causado. Os advogados dos atingidos alegaram ainda que a BHP exercia "poder de controle, supervisão e influência" sobre as operações da Samarco e que, portanto, a empresa esteve envolvida em decisões que "criaram e contribuíram para os riscos" do colapso da barragem. A Justiça britânica entendeu que o colapso da barragem foi causado por negligência imprudência ou imperícia da BHP e considerou que a empresa controlava e operava, junto com a Vale, a Samarco. gq/cn (AP, OTS)