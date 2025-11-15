Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Japão protesta contra aviso de viagem da China por declarações sobre Taiwan

Autor Agência Estado
O Japão apresentou objeções neste sábado, 15, depois que a China aconselhou seus cidadãos a evitarem visitar o país, em meio às tensões envolvendo declarações da primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi sobre Taiwan.

O governo em Tóquio apresentou um protesto, e seu principal porta-voz, o chefe de gabinete Minoru Kihara, instou a China a tomar "medidas apropriadas", informou o serviço de notícias japonês Kyodo.

Kihara disse a repórteres que é justamente devido às diferenças entre os dois governos que a comunicação em várias camadas é "essencial".

A China aconselhou seus cidadãos, na sexta-feira, a não viajarem ao Japão no futuro próximo. Citou ataques anteriores contra chineses no Japão e o que chamou de "declarações equivocadas" da primeira-ministra Sanae Takaichi sobre Taiwan, as quais teriam prejudicado o ambiente de intercâmbio entre China e Japão.

Takaichi, que se tornou primeira-ministra no mês passado, disse no parlamento que um ataque chinês a Taiwan poderia constituir "uma ameaça existencial" ao Japão, exigindo o uso de força por parte de seu exército. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

