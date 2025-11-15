Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã confirma captura de um petroleiro em águas do Golfo

Autor AFP
Os Guardiões da Revolução, o exército ideológico do Irã, confirmaram neste sábado(15) a apreensão, em águas do Golfo, de um petroleiro que, na sexta-feira, mudou repentinamente de rota no estreito de Ormuz para se dirigir às águas iranianas. 

Na sexta-feira, às 4h00 GMT (1h em Brasília), "após uma decisão judicial que ordenava a apreensão da carga de um petroleiro — o 'Talara', com bandeira das Ilhas Marshall — as unidades de intervenção rápida da marinha dos Guardiões da Revolução (...) o interceptaram e abordaram", indicaram em um comunicado. 

"O petroleiro estava em infração por transportar uma carga não autorizada", acrescentaram. 

"O navio transportava 30.000 toneladas de produtos petroquímicos e estava a caminho de Singapura. Esta manhã foi levado a um ancoradouro para tratar das violações constatadas", indicaram os Guardiões.

A Marinha americana afirmou na sexta-feira que monitorava a situação. "Os navios comerciais têm o direito de navegar e comercializar em águas internacionais sem restrições", afirmou a Quinta Frota dos Estados Unidos, que patrulha a região.

A embarcação seguia para o sul quando foi abordada por três pequenos barcos, indicou a empresa de segurança marítima Ambrey.

O estreito de Ormuz, uma importante via de transporte de petróleo e gás natural liquefeito, já foi palco de incidentes semelhantes no passado.

Em 2024, a Guarda apreendeu um porta-contêineres alegando que tinha vínculos israelenses, após um ataque mortal contra o consulado iraniano na Síria atribuído a Israel.

