Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo de Gaza confirma que Israel lhe devolveu corpos de mais 15 palestinos

Governo de Gaza confirma que Israel lhe devolveu corpos de mais 15 palestinos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governado pelo Hamas, confirmou neste sábado (15) que recebeu na sexta-feira(14) os corpos de 15 palestinos, em cumprimento ao acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos.

"O Ministério da Saúde anuncia o recebimento de 15 corpos de mártires que foram liberados ontem, sexta-feira, pela ocupação israelense através da Cruz Vermelha", indicou o ministério.

"Isso eleva o número total de corpos recebidos para 330", continuou, acrescentando que até agora foram identificados 97.

Os corpos foram entregues em troca dos restos mortais do refém israelense Meny Godard, de 73 anos, que o Hamas devolveu através da Cruz Vermelha na quinta-feira.

str-lba/rjm/smw/sag/meb/dd/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar