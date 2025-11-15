Espanha goleia Geórgia (4-0) e fica muito perto de vaga na Copa do Mundo
A Espanha praticamente selou sua classificação para a Copa do Mundo de 2026 ao golear a Geórgia por 4 a 0 neste sábado (15), em Tiblíssi, pelas Eliminatórias europeias.
Destaque da partida, o atacante Mikel Oyarzabal abriu o placar cobrando pênalti aos 11 minutos e fez o passe para Ferran Torres marcar o terceiro (35') ainda antes do intervalo. O segundo dos espanhóis saiu dos pés do volante Martín Zubimendi (22').
Na etapa final, Oyarzabal fechou a goleada (63') para coroar sua grande atuação com dois gols e uma assistência.
Líder do Grupo E, a 'Roja' soma 15 pontos, três a mais que a Turquia (2ª), mas com saldo de gols amplamente favorável (+19 contra +5 dos turcos).
Na próxima terça-feira, as duas equipes se enfrentam e os espanhóis podem perder por até seis gols de diferença que estarão no Mundial do ano que vem.
Somente os líderes de cada chave se classificam de maneira direta.
"Nunca devemos dar nada como garantido e jamais vamos nos acomodar. Depende de nós", alertou Ferran, que se igualou a Sergio Ramos e Alfredo Di Stéfano entre os dez maiores artilheiros da seleção espanhola, com 23 gols.
