Bélgica empata com Cazaquistão (1-1) e segue sem selar vaga na Copa do Mundo

A seleção da Bélgica empatou com o Cazaquistão em 1 a 1 neste sábado (15) e terá que esperar até o último jogo das Eliminatórias europeias para selar sua vaga na Copa do Mundo de 2026.

Atrás no placar desde os nove minutos, quando Dastan Satpaev marcou para o time cazaque, os 'Diabos Vermelhos' chegaram ao empate no início do segundo tempo com o gol de Hans Vanaken (48').