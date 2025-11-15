Alckmin dá boas-vindas a retirada de tarifas de Trump, mas espera mais reduções

O governo brasileiro considerou neste sábado (15) que a retirada de tarifas anunciada na sexta-feira por Donald Trump sobre produtos como café vai "na direção correta", mas espera obter mais reduções em suas negociações com os Estados Unidos, declarou o vice-presidente Geraldo Alckmin. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto para retirar a tarifa mínima de 10% imposta em abril sobre importações agrícolas como carne bovina, bananas, café e tomates, no momento em que o governo americano está sob pressão para reduzir o custo de vida nos Estados Unidos.

No entanto, o Brasil continua afetado por uma tarifa punitiva adicional de 40% imposta por Washington a alguns de seus produtos, como carne bovina e café, dos quais o país é o maior exportador mundial. Trump puniu o Brasil em resposta ao julgamento contra seu aliado, o ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A retirada da tarifa mínima é "positiva e vai na direção correta", declarou Alckmin em coletiva de imprensa em Brasília. "Vamos continuar trabalhando para reduzir mais. No caso do café, não faz sentido manter 40%, já que o Brasil é o maior fornecedor para os Estados Unidos. São avanços sucessivos, ainda temos uma avenida de trabalho pela frente", afirmou o vice-presidente.

"Há uma distorção que precisa ser corrigida", concluiu. Brasil e Estados Unidos negociam há várias semanas para pôr fim à disputa comercial, após uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump em outubro, na Malásia, ter permitido um degelo nas relações bilaterais. As negociações se intensificaram esta semana com encontros entre os chefes da diplomacia dos dois os países, o americano Marco Rubio e o brasileiro Mauro Vieira, na quarta-feira no Canadá e na quinta-feira em Washington.